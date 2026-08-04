В Севастополе задержали россиян за подготовку покушения на главу одного из регионов

Их арестовали на два месяца

В Севастополе задержали двоих россиян, планировавших теракты, в том числе покушение на руководителя одного из исторических регионов России. Они действовали по заданию Украины, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

— В Севастополе задержаны граждане России 1992 и 1999 г. р., осуществлявшие по заданию украинских спецслужб диверсионно-террористическую деятельность на территории Республики Крым, — говорится в сообщении.

По данным ФСБ, «после обучения обращению с самодельным взрывным устройством куратор поручил им совершить террористические акты на объектах критически важной инфраструктуры региона и в отношении руководителя одного из новых регионов в период его пребывания на территории полуострова».

Следственный отдел УФСБ по Крыму и Севастополю возбудил уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 (приготовление к террористическому акту), ст. 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ч. 2 ст. 205.4 (участие в террористическом сообществе), ч. 3 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств) и ст. 275 (государственная измена) УК РФ.

Фигурантов арестовали на два месяца.

Напомним, в конце июля в ФСБ отчитались о ликвидации агента, готовившего теракт на промышленном предприятии на Урале. При задержании с поличным он открыл стрельбу и был нейтрализован ответным огнем.

Галия Гарифуллина