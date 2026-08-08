В Татарстане отменили режим беспилотной опасности
Ограничения действовали 6 часов
В Татарстане отменили режим беспилотной опасности, сообщили в ГУ МЧС России по республике. Ограничения действовали 6 часов.
— Внимание! На территории Республики Татарстан режим «Беспилотная опасность» отменен, — говорится в сообщении.
Ранее на фоне вводимых ограничений в республике закрывали аэропорты. На текущий момент в казанской воздушной гавани задерживаются 30 рейсов на прилет и вылет.
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