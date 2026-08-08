Новости происшествий

16:13 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Татарстане отменили режим беспилотной опасности

08:45, 08.08.2026

Ограничения действовали 6 часов

В Татарстане отменили режим беспилотной опасности, сообщили в ГУ МЧС России по республике. Ограничения действовали 6 часов.

— Внимание! На территории Республики Татарстан режим «Беспилотная опасность» отменен, — говорится в сообщении.

Ранее на фоне вводимых ограничений в республике закрывали аэропорты. На текущий момент в казанской воздушной гавани задерживаются 30 рейсов на прилет и вылет.

Никита Егоров

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Происшествия Татарстан

Новости партнеров

Читайте также