В Казани ребенок выпал из окна 16-го этажа
От полученных травм мальчик скончался
В Казани пятилетний мальчик выпал из окна 16-го этажа многоквартирного дома. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.
— По предварительным данным, 7 августа, примерно в 14:30 мск, в одном из многоквартирных домов на улице Мустая Карима в городе Казани из окна 16-го этажа выпал пятилетний мальчик, — сообщает пресс-служба.
Ребенок остался без взрослого контроля, облокотился на москитную сетку и выпал наружу. Полученные при падении травмы оказались смертельными.
Проверку по факту ЧП ведет прокуратура Кировского района. На месте работает заместитель прокурора района Александр Гаюн.
Ранее сообщалось, что в Лаишевском районе Татарстана произошло ДТП с детьми, после чего было возбуждено уголовное дело.
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