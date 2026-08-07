В Казани ребенок выпал из окна 16-го этажа

От полученных травм мальчик скончался

Фото: Динар Фатыхов

В Казани пятилетний мальчик выпал из окна 16-го этажа многоквартирного дома. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

— По предварительным данным, 7 августа, примерно в 14:30 мск, в одном из многоквартирных домов на улице Мустая Карима в городе Казани из окна 16-го этажа выпал пятилетний мальчик, — сообщает пресс-служба.

Ребенок остался без взрослого контроля, облокотился на москитную сетку и выпал наружу. Полученные при падении травмы оказались смертельными.

Проверку по факту ЧП ведет прокуратура Кировского района. На месте работает заместитель прокурора района Александр Гаюн.

Ранее сообщалось, что в Лаишевском районе Татарстана произошло ДТП с детьми, после чего было возбуждено уголовное дело.

Вадим Вахрушев