В Казани два подростка предстанут перед судом за граффити на церкви

Обвиняемые могут сесть в тюрьму на три года

Фото: Динар Фатыхов

Прокуратура Вахитовского района Казани передала в суд уголовное дело против двух подростков, обвиняемых в вандализме и повреждении объекта культурного наследия — Николо-Гостинодворской церкви, расположенной на улице Кремлевской.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана, 31 мая вечером подростки, действуя по предварительному сговору, нанесли аэрозольной краской рисунки на здание, которое имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Подсудимым может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Ранее в Казани были арестованы трое фигурантов дела о мошенничестве на 49 млн рублей.

Никита Егоров