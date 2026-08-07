В Екатеринбурге загорелся логистический объект Wildberries после атаки БПЛА
Эвакуация сотрудников была проведена заранее
На логистическом комплексе Wildberries в Екатеринбурге произошло возгорание, вызванное атакой БПЛА. Об этом информировала пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ (RWB).
— На территории логистического объекта в Екатеринбурге, расположенном в Свердловской области, работают пожарные бригады, так как произошло возгорание в результате атаки, — отмечается в сообщении.
Кроме того, уточняется, что эвакуация сотрудников была проведена заранее.
Прием новых поставок временно ограничен, и они перенаправлены на другие складские точки, добавили в RWB.
Ранее сообщалось, что для предпринимателей Wildberries заработала платформа с навигацией по помощи.
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