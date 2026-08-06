В Татарстане ввели режим ракетной опасности
Ранее в республике отменили угрозу атаки БПЛА
В Татарстане объявили режим ракетной опасности. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике.
Аналогичный режим введен в соседней Чувашии, а также Самарской и Ульяновской областях.
При этом за минуту до этого в республике отменили угрозу атаки БПЛА на Альметьевск, Бугульму, Заинск и Лениногорск.
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