Над Татарстаном сбили БПЛА
Всего за день сбит 281 беспилотник
Над Республикой Татарстан силами противовоздушной обороны сбили БПЛА самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России.
— В течение дня, в период с 8:00 до 20:00 мск, дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 281 украинский беспилотник, — сообщает Минобороны РФ.
Помимо Татарстана, атака отражена над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тверской и Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и акваторией Черного моря.
Ранее утром 6 августа угроза атаки БПЛА была объявлена в четырех городах Закамья — Альметьевске, Бугульме, Заинске и Лениногорске.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».