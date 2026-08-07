Над Татарстаном и еще 17 регионами России сбили 203 БПЛА за ночь
Также беспилотники уничтожены над Черным морем
В течение прошедшей ночи, в период с 20.00 мск 6 августа до 8.00 мск 7 августа, дежурными силами ПВО уничтожены 203 украинских БПЛА, сообщила пресс-служба Минобороны страны.
Беспилотники перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Тульской областей, Краснодарского края, Пермского края, Крыма, Татарстана, Башкортостана, а также Черным морем.
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