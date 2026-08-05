За день над Татарстаном и еще 12 регионами сбили 200 украинских БПЛА

Беспилотники уничтожили также над Черным морем

В течение дня, с 8:00 до 20:00 мск, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 200 украинских БПЛА над 13 регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны.

Аппараты были сбиты над Татарстаном, Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тульской областями, Москвой и областью, Краснодарским краем, Крымом и Башкортостаном.

Кроме того, беспилотники сбили над акваторией Черного моря.

Никита Егоров