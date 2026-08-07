Следком просит ареста для замглавы «Банка Татарстан» по делу о взятке

Задержанный от комментариев по своему делу отказывается

Фото: Ирина Плотникова

В Советский райсуд Казани для избрания меры пресечения доставлен Александр Слепов, заместитель управляющего отделением «Банк Татарстан» ПАО «Сбербанк». Ему уже предъявлено обвинение в получении взятки в размере 300 тысяч рублей за общее покровительство одному из поставщиков банка, сообщает с места журналист «Реального времени».

За двое суток с момента задержания Слепова с ним успели провести ряд следственных действий, включая очные ставки с иными фигурантами дела. На них, по данным источников «Реального времени», топ-менеджер татарстанского отделения Сбера признал вину в получении денежных средств, но не во взятке.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Напомним, по версии сотрудников Следкома, ФСБ и МВД, замглавы реготделения банка получил незаконное вознаграждение в 300 тысяч рублей — за покровительство поставщику и содействие с получением контрактов. «Деньги передавались наличными, через посредника», — излагает версию следствия один из источников «Реального времени». Ключевым доказательством по эпизоду стала внутренняя банковская информация — терминал приема-выдачи наличных в центральном казанском офисе на улице Бутлерова зафиксировал, как со счета в Сбере один клиент (предполагаемый взяткодатель) снял банкноты с определенными номерами, а другой клиент, ныне обвиняемый, через три часа положил те же купюры на личный счет.

Комментировать до заседания свою позицию по делу Александр Слепов и его адвокат отказались.

Ирина Плотникова