Четыре вагона грузового поезда сошли с путей на станции Юдино
Пострадавших нет, движение пассажирских поездов не прерывается
На станции Юдино в Татарстане сегодня днем сошли с путей четыре грузовых вагона. Происшествие случилось в 13:29.
— Пострадавших нет. Причины происшествия выясняются, — сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.
На месте работает восстановительный поезд. Движение пассажирских составов идет по графику — сбоев нет.
Ранее на трассе Р-241 Казань — Ульяновск загорелась фура, пожарные оперативно ликвидировали возгорание.
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