Четыре вагона грузового поезда сошли с путей на станции Юдино

Пострадавших нет, движение пассажирских поездов не прерывается

Фото: Максим Платонов

На станции Юдино в Татарстане сегодня днем сошли с путей четыре грузовых вагона. Происшествие случилось в 13:29.

— Пострадавших нет. Причины происшествия выясняются, — сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

На месте работает восстановительный поезд. Движение пассажирских составов идет по графику — сбоев нет.

Ранее на трассе Р-241 Казань — Ульяновск загорелась фура, пожарные оперативно ликвидировали возгорание.

Вадим Вахрушев