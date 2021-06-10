Мишустин прекратил применение меморандума с США об «открытой суше»

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении применения меморандума о понимании между правительствами России и США в отношении «открытой суши». Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Таким образом, было принято предложение МИДа России. Дипломатическому ведомству поручено уведомить американскую сторону об этом решении.

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Документ подписали в 1992 году. Он упразднял понятие «закрытых районов» и снимал с дипломатов ограничение на передвижение. По этому документу они могли беспрепятственно посещать большую часть территории страны. Это распространялось на зоны, для въезда в которые не требуется специальное разрешение.

В понедельник президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу. В конце мая администрация американского президента Джо Байдена уведомила Россию о том, что США не будут возвращаться в Договор по открытому небу (ДОН).



С отказом США от участия в ДОН между Вашингтоном и Москвой остается в силе лишь одна сделка в области контроля над вооружениями — Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3).