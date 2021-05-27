США сообщили России, что не вернутся в Договор по открытому небу

Администрация американского президента Джо Байдена уведомила Россию о том, что США не будут возвращаться в Договор по открытому небу (ДОН). Об этом пишет агентство Associated Press (AP). Информацию подтвердили в российском МИДе.



По данным СМИ, американская сторона приняла такое решение по итогам проведения оценки целесообразности восстановления своего участия в договоре.

Фото: wikipedia.org

С отказом США от участия в ДОН между Вашингтоном и Москвой остается в силе лишь одна сделка в области контроля над вооружениями — Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3).

В мае депутаты Государственной думы на пленарном заседании поддержали выход России из Договора по открытому небу. Документ внес президент России Владимир Путин.



В конце апреля Москва предложила Вашингтону запустить диалог по стратегической стабильности и обсудить создание среды бесконфликтного существования.

