Экологи нашли незаконную свалку в казанском поселке Отары
Инспекторы Минэкологии Татарстана обнаружили несанкционированное складирование отходов в ходе рейда в казанском поселке Отары. Площадь свалки составила 200 кв. м, объем мусора достиг 70 куб. м.
В отношении виновного лица составили административный материал по ч.1 ст. 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления». Сейчас территорию привели в порядок.
Ранее экологи выявили несанкционированную свалку на территории СНТ «Колосок» Тукаевского района.
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