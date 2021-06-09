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Экологи нашли незаконную свалку в казанском поселке Отары

19:55, 09.06.2021 1
Экологи нашли незаконную свалку в казанском поселке Отары
Фото: eco.tatarstan.ru

Инспекторы Минэкологии Татарстана обнаружили несанкционированное складирование отходов в ходе рейда в казанском поселке Отары. Площадь свалки составила 200 кв. м, объем мусора достиг 70 куб. м.

В отношении виновного лица составили административный материал по ч.1 ст. 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления». Сейчас территорию привели в порядок.

Ранее экологи выявили несанкционированную свалку на территории СНТ «Колосок» Тукаевского района.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09 июн
    нашли и виновного, это хорошо
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