В Тукаевском районе Татарстана экологи выявили свалку площадью 600 кв. метров

Экологи выявили несанкционированную свалку на территории СНТ «Колосок» Тукаевского района. В Набережные Челны незамедлительно был осуществлен выезд после обращения граждан.

На свалке были выявлены покрышки пневматических шин, бой бетонных изделий и мусор из стекла захламили территорию общей площадью 600 кв.м.

Инспекторы составили протокол в отношении юрлица по статье «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления».

Ранее в Лениногорском районе Татарстана возле села Новое Шугурово экологи обнаружили свалку строительных отходов площадью 1 тыс. кв. м. Среди мусора валялись накладные документы. Специалисты Минэкологии РТ предположили, что отходы могли быть свезены сюда из Бугульмы.





Ольга Плешкова