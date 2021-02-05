В Чистополе прокуратура потребовала от властей защитить людей от нападения собак

Чистопольская городская прокуратура потребовала от местных властей решить проблему с бездомными собаками, нападающих на людей. Только за первые 12 дней января 2021 года в местную ЦРБ обратились 272 человека, в числе которых 91 ребенок в возрасте от 5 до 17 лет.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры республики, местные власти не принимают надлежащие меры по обеспечению мероприятий в сфере обращения с бездомными животными. При этом в районе собаки все чаще нападают на людей, в том числе, детей. Случаи нападения на детей зафиксированы и возле школ МБОУ «ООШ №6» и МБОУ «Гимназия №3».

Фото: realnoevremya

Прокуратура потребовала от властей немедленно принять соответствующие меры по устранению нарушений, а виновных привлечь к дисциплинарной ответственности.

Акт прокурорского реагирования находится на стадии рассмотрения.

Ранее в Татарстане пожаловались на нехватку вакцин от бешенства. Родителям покусанных собаками детей пришлось ездить по разным медучреждениям, чтобы сделать необходимый ряд прививок.



Ольга Плешкова