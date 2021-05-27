В Нижнекамске прокуратура потребовала от властей решить проблему бездомных собак

Прокуратура Нижнекамского района потребовала от властей решить проблему с бездомными собаками. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Проверка была проведена после того, как на территории школы №37 Нижнекамского муниципального района бездомная собака пыталась отобрать у школьницы мешок со второй обувью. Выяснилось, что только с января по апрель 2021 года в Нижнекамском районе зафиксировано 33 случая нападения бездомных собак, тогда как за весь 2020 год — 31, а 2019-й — 26 подобных случаев.

Фото: Ринат Назметдинов

А по данным Нижнекамской ЦРБ, за период с января по апрель 2021 года к медикам обратились 47 человек в травмпункт в связи с укусами бродячих собак.

Надзорное ведомство выяснило, что на территории Нижнекамска не организован отлов безнадзорных животных. Специализированная организация, осуществляющая эту работу, не определена.

«В связи с бездействием муниципалитета прокуратура внесла в адрес руководителя исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района представление с требованием устранить нарушения и привлечь виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности», — рассказал Руслан Глиев.



Акт прокурорского реагирования находится на стадии рассмотрения.

Отметим, что случаи нападения безнадзорных животных участились во многих районах Татарстана. После нападения бродячих собак на 11-летнего ребенка пользователи в соцсетях потребовали возобновить отстрел животных. Люди возмущены, что права бездомных собак оказались защищены лучше, чем безопасность людей.

Ольга Плешкова