Прокуратура потребовала от исполкома Тюлячинского района РТ организовать отлов бездомных собак

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Татарстане прокуратура потребовала от исполкома Тюлячинского района организовать отлов бездомных собак, на агрессивное поведение которых жалуются местные жители.



С 1 января 2020 года по 29 апреля 2021 года в ЦРБ Тюлячинского района с за медицинской помощью после укусов животных обратились 30 человек, 11 из которых дети.

Прокуратура установила, что власти муниципалитета не заключили контракт на оказание услуг по отлову безнадзорных животных. Также в районе отсутствуют приюты для содержания отловленных собак, сообщает пресс-служба надзорного ведомства РТ.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

После проверки прокуратура внесла представление об устранении выявленных нарушений в адрес главы исполкома Тюлячинского района. Документ рассмотрели и удовлетворили.

Помимо это органы местного самоуправления сельских поселений Тюлячинского района приняли правила содержания собак и кошек на территории муниципалитетов.

Напомним, с требованием принять меры по отлову безнадзорных животных прокуратура обратилась и к властям Высокогорского района Татарстана. Тем временем, глава Зеленодольского района РТ Михаил Афанасьев поручил вести жесткий мониторинг относительно бродячих собак в сельских поселениях после нападения животных на ребенка в поселке Осиново.



Татьяна Демина