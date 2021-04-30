Прокуратура потребовала от исполкома Тюлячинского района РТ организовать отлов бездомных собак
В Татарстане прокуратура потребовала от исполкома Тюлячинского района организовать отлов бездомных собак, на агрессивное поведение которых жалуются местные жители.
С 1 января 2020 года по 29 апреля 2021 года в ЦРБ Тюлячинского района с за медицинской помощью после укусов животных обратились 30 человек, 11 из которых дети.
Прокуратура установила, что власти муниципалитета не заключили контракт на оказание услуг по отлову безнадзорных животных. Также в районе отсутствуют приюты для содержания отловленных собак, сообщает пресс-служба надзорного ведомства РТ.
После проверки прокуратура внесла представление об устранении выявленных нарушений в адрес главы исполкома Тюлячинского района. Документ рассмотрели и удовлетворили.
Помимо это органы местного самоуправления сельских поселений Тюлячинского района приняли правила содержания собак и кошек на территории муниципалитетов.
Напомним, с требованием принять меры по отлову безнадзорных животных прокуратура обратилась и к властям Высокогорского района Татарстана. Тем временем, глава Зеленодольского района РТ Михаил Афанасьев поручил вести жесткий мониторинг относительно бродячих собак в сельских поселениях после нападения животных на ребенка в поселке Осиново.
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