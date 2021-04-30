Новости общества

20:37 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Прокуратура потребовала от исполкома Тюлячинского района РТ организовать отлов бездомных собак

23:56, 30.04.2021
Прокуратура потребовала от исполкома Тюлячинского района РТ организовать отлов бездомных собак
Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Татарстане прокуратура потребовала от исполкома Тюлячинского района организовать отлов бездомных собак, на агрессивное поведение которых жалуются местные жители.

С 1 января 2020 года по 29 апреля 2021 года в ЦРБ Тюлячинского района с за медицинской помощью после укусов животных обратились 30 человек, 11 из которых дети.

Прокуратура установила, что власти муниципалитета не заключили контракт на оказание услуг по отлову безнадзорных животных. Также в районе отсутствуют приюты для содержания отловленных собак, сообщает пресс-служба надзорного ведомства РТ.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

После проверки прокуратура внесла представление об устранении выявленных нарушений в адрес главы исполкома Тюлячинского района. Документ рассмотрели и удовлетворили.

Помимо это органы местного самоуправления сельских поселений Тюлячинского района приняли правила содержания собак и кошек на территории муниципалитетов.

Напомним, с требованием принять меры по отлову безнадзорных животных прокуратура обратилась и к властям Высокогорского района Татарстана. Тем временем, глава Зеленодольского района РТ Михаил Афанасьев поручил вести жесткий мониторинг относительно бродячих собак в сельских поселениях после нападения животных на ребенка в поселке Осиново.

Татьяна Демина
ОбществоВласть Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем