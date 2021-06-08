В Татарстане прививку от коронавируса сделали больше 400 тысяч человек
В Татарстане провакцинировано от коронавируса 401 410 человек. Такие данные представили в региональном Минздраве.
283 066 человек уже получили второй компонент вакцины.
За сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России составило 9 977 — максимум с 14 марта. Общее количество зараженных увеличилось до 5 145 843.
Алексей НечаевОбществоМедицина Татарстан
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