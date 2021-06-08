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В Татарстане прививку от коронавируса сделали больше 400 тысяч человек

12:36, 08.06.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане прививку от коронавируса сделали больше 400 тысяч человек
Фото: Максим Платонов

В Татарстане провакцинировано от коронавируса 401 410 человек. Такие данные представили в региональном Минздраве.

283 066 человек уже получили второй компонент вакцины.

фото: realnoevremya.ru

За сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России составило 9 977 — максимум с 14 марта. Общее количество зараженных увеличилось до 5 145 843.

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина Татарстан
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