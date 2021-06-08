В Татарстане стартовала обучающая программа практик республики для регионов
На базе КФУ в Татарстане стартовала обучающая программа «Успешные практики социально-экономического развития и технологии госуправления Республики Татарстан», сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.
До этого к президенту республики Рустаму Минниханову обратились руководство Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов и Республики Саха (Якутия).
Так заместители губернаторов, министры экономики, инноваций и цифрового развития, строительства, транспорта, социального развития, руководители профильных департаментов администраций и главы муниципальных образований перенимают опыт в сферах экономики и инвестиции, благоустройства и ЖКХ, взаимодействия с населением и социальной сфере республики.
Татарстан поделится с регионами опытом в сфере повышения эффективности государственного управления, создании инновационного центра «Иннополис», развитии предпринимательства, продвижении продукции с помощью маркетингового центра на рынки и так далее.
Вчера в Казани прибыли губернатор Республики Саха и глава Ямало-Ненецкого автономного округа.
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