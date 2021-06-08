В Татарстане стартовала обучающая программа практик республики для регионов

Фото: пресс-служба президента РТ

На базе КФУ в Татарстане стартовала обучающая программа «Успешные практики социально-экономического развития и технологии госуправления Республики Татарстан», сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.



До этого к президенту республики Рустаму Минниханову обратились руководство Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов и Республики Саха (Якутия).

Так заместители губернаторов, министры экономики, инноваций и цифрового развития, строительства, транспорта, социального развития, руководители профильных департаментов администраций и главы муниципальных образований перенимают опыт в сферах экономики и инвестиции, благоустройства и ЖКХ, взаимодействия с населением и социальной сфере республики.

Татарстан поделится с регионами опытом в сфере повышения эффективности государственного управления, создании инновационного центра «Иннополис», развитии предпринимательства, продвижении продукции с помощью маркетингового центра на рынки и так далее.

Вчера в Казани прибыли губернатор Республики Саха и глава Ямало-Ненецкого автономного округа.

Маргарита Головатенко