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В Казань прибыл глава Ямало-Ненецкого автономного округа

19:35, 07.06.2021
В Казань прибыл глава Ямало-Ненецкого автономного округа
Фото: пресс-служба президента Татарстана

Казань посетил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. В Международном аэропорту Казани имени Габдуллы Тукая его встретил президент Татарстана Рустам Минниханов.

Как сообщает пресс-служба президента Татарстана, Артюхов вместе с делегацией региона примет участие в программе обучения управленческих команд 8—10 июня.

Также сегодня в Казань прибыл губернатор Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

Ольга Плешкова
ОбществоВласть Татарстан
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