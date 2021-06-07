В Казань прибыл глава Ямало-Ненецкого автономного округа
Казань посетил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. В Международном аэропорту Казани имени Габдуллы Тукая его встретил президент Татарстана Рустам Минниханов.
Как сообщает пресс-служба президента Татарстана, Артюхов вместе с делегацией региона примет участие в программе обучения управленческих команд 8—10 июня.
Также сегодня в Казань прибыл губернатор Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.
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