В Казань прибыл губернатор Республики Саха для празднования Дней Якутии в Татарстане

Фото: пресс-служба президента РТ

Сегодня в Казань прибыл губернатор Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. В Международном аэропорту Казани им. Габдуллы Тукая его встретил президент РТ Рустам Минниханов.

Сегодня в Татарстане стартовали Дни Якутии. Торжественное открытие праздника состоится завтра, 8 июня, на площади Государственного академического театра им. Галиаскара Камала.

Фото: пресс-служба президента РТ

В программе дней запланировано проведение выставок IT-проектов, круглых столов: о путях развития литературы тюркоязычных народов России, о научно-исследовательских проектах для возможности взаимодействия Татарстана и Якутии; художественных выставок, межрегионального форума «Якутия — Татарстан», товарищеских встреч по национальным видам спорта.



Команда управленцев Республики Саха (Якутия) в течение трех дней пройдет интенсив по изучению лучших практик Татарстана в госуправлении, сообщает пресс-служба президента РТ.

В Казани в выходные дни около театра Камала установили урасу — старинное летнее жилище якутов.