В Казань прибыл губернатор Республики Саха для празднования Дней Якутии в Татарстане
Сегодня в Казань прибыл губернатор Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. В Международном аэропорту Казани им. Габдуллы Тукая его встретил президент РТ Рустам Минниханов.
Сегодня в Татарстане стартовали Дни Якутии. Торжественное открытие праздника состоится завтра, 8 июня, на площади Государственного академического театра им. Галиаскара Камала.
В программе дней запланировано проведение выставок IT-проектов, круглых столов: о путях развития литературы тюркоязычных народов России, о научно-исследовательских проектах для возможности взаимодействия Татарстана и Якутии; художественных выставок, межрегионального форума «Якутия — Татарстан», товарищеских встреч по национальным видам спорта.
Команда управленцев Республики Саха (Якутия) в течение трех дней пройдет интенсив по изучению лучших практик Татарстана в госуправлении, сообщает пресс-служба президента РТ.
В Казани в выходные дни около театра Камала установили урасу — старинное летнее жилище якутов.ОбществоВласть Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым