Прокуратура Челнов назвала причину массового отключения света в городе в начале мая

Причина аварии на подстанции «Шильна» в Челнах, в результате которой без света остались 24 тысячи человек, — в ненадлежащем состоянии электрооборудования. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Авария произошла в начале мая. Тогда, 5 мая, под отключение попали 16 социально значимых объектов: семь общеобразовательных школ, семь детских садов, две поликлиники. Сотрудники прокуратуры, которые выезжали на место происшествия, обнаружили на полу станции осколки и копоть на стене.

Фото: pxhere.com

АО «Сетевая компания» — «Набережночелнинские электрические сети» не приняли необходимые меры по содержанию электрооборудования в надлежащем состоянии. Это грозило опасностью для жизни и здоровья граждан, препятствовало нормальному функционированию системы электроснабжения города.

Прокуратура Челнов внесла представление об устранении нарушений на имя директора филиала Эдуарда Шаронова.

«Набережночелнинские электрические сети» провели расследование. Выяснилось, что к аварии привело «электродуговое повреждение оборудования и нарушение электрической изоляции», были назначены работы по устранению и недопущению дальнейших аварий. Работникам указали на строгое соблюдение законодательства.