МЧС: в Набережных Челнах без света остались 24 тысячи жителей

В Набережных Челнах в зону отключения света ориентировочно попало около 24 тыс. человек и 16 социально-значимых объектов (семь общеобразовательных школ, семь детских садов, две поликлиники. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Сообщение об отключении комплексной трансформаторной подстанции №646 110кВ «Шильна» в Челнах поступило в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по РТ в 21.18. В результате этого произошло частичное отключение света в Автозаводском районе города. Для ликвидации последствий аварии привлекли специалистов РЭС. Причина происшествия устанавливается.

Ранее пресс-секретарь мэра города Римма Мухаметзянова уточняла, что отключение света не затронуло 63 комплекс. Источник «Реального времени» сообщал, что с утра на подстанции в 49 комплексе произошла авария.