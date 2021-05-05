Прокуратура РТ начала проверку после аварии на подстанции в Челнах

Прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства в сфере электроэнергетики после аварии на подстанции в Набережных Челнах. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

На место происшествия выехал прокурор Челнов Дмитрий Ерпелев. Обстоятельства случившегося уточняются.

По данным ГУ МЧС РФ по РТ, без света остались 24 тыс. жителей Челнов. Под отключение попали 16 социально-значимых объектов: семь общеобразовательных школ, семь детских садов, две поликлиники.

