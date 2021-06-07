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В Челнах на 41% выполнен план по капремонту многоквартирных домов

11:47, 07.06.2021
В Челнах на 41% выполнен план по капремонту многоквартирных домов
Фото: Максим Платонов

В Набережных Челнах на 41% выполнен план по капремонту многоквартирных домов. Всего отремонтируют 150 объектов на общую сумму 1,4 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

«Строители набрали хороший темп. Погода позволяет работать. Не видим никаких препятствий, чтобы выполнить ремонт качественно и вовремя», — сказал первый заместитель руководителя исполкома Илья Зуев.

Фото: Максим Платонов

Также Зуев рассказал, что работы по ремонту дорог проходят в штатном режиме. Кроме того, производится нанесение разметки на городские улицы и проспекты.

По программе капитального ремонта многоквартирных домов в 2021 году освоено уже порядка четверти лимита программы — это 1 млрд 546 млн рублей. Об этом доложил в мае министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

Алексей Нечаев
Общество Татарстан
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