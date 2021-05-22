По программе капремонта в Татарстане освоено уже порядка четверти лимита программы
По программе капитального ремонта многоквартирных домов в 2021 году освоено уже порядка четверти лимита программы — это 1 млрд 546 млн рублей. Об этом доложил сегодня на совещании в Доме правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.
В этом году по программе капитального ремонта многоквартирных домов капремонту подлежат 948 многоквартирных дома.
Ранее сообщалось, что бюджет программы составил почти 6,3 млрд рублей.
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