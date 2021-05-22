Новости общества

06:41 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

По программе капремонта в Татарстане освоено уже порядка четверти лимита программы

11:46, 22.05.2021
По программе капремонта в Татарстане освоено уже порядка четверти лимита программы
Фото: kzn.ru

По программе капитального ремонта многоквартирных домов в 2021 году освоено уже порядка четверти лимита программы — это 1 млрд 546 млн рублей. Об этом доложил сегодня на совещании в Доме правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

В этом году по программе капитального ремонта многоквартирных домов капремонту подлежат 948 многоквартирных дома.

Ранее сообщалось, что бюджет программы составил почти 6,3 млрд рублей.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также