В России за сутки зафиксировали 9 429 случаев заболевания COVID-19

За последние сутки в России выявили 9 429 случаев заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 5 135 866 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 7 июня, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 6 756 человек, всего выздоровевших — 4 743 202 человека. За сутки коронавирус унес жизни 330 россиян, всего от инфекции скончались 124 117 человек.

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Алексей Нечаев