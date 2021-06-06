СМИ: небо над Женевой закроют в день встречи Путина и Байдена

Полеты над Женевой запретят в день проведения встречи президента России Владимира Путина с президентом США Джо Байденом, сообщает радио Sputnik со ссылкой на швейцарское издание NZZ am Sonntag.



Детали закрытия воздушного пространства прорабатываются совместно с воздушно-военными силами и другими ведомствами. Также издание сообщило, что Женеву на время проведения встречи обеспечат военной техникой.

Лидеры РФ и США на встрече планируют обсуждение вопросов стратегической безопасности, контроля в сфере вооружений и темы Украины и Белоруссии.

Президент США Джо Байден заявил, что США не ищут конфликта с Россией. По словам лидера Штатов, Америка желает с российской стороной стабильных и предсказуемых отношений.

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Ранее президент РФ принял решение встретиться с президентом США Джо Байденом 16 июня в Женеве. Стороны обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов, говорится в сообщении.



Президент России Владимир Путин рассчитывает, что встреча с президентом США Джо Байденом пройдет в позитивном ключе, однако не ожидает, что она приведет к прорыву в отношениях Москвы и Вашингтона.

Маргарита Головатенко