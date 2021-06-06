Байден: США желают стабильных и предсказуемых отношений с Россией

Президент США Джо Байден заявил, что США не ищут конфликта с Россией, сообщает RT со ссылкой на американское издание The Washington Post.



По словам лидера Штатов, Америка желает с российской стороной стабильных и предсказуемых отношений для совместной работы в вопросах стратегической стабильности и контроля над вооружениями.

Он отметил, «что не будет сомнений в решимости США отстаивать демократические ценности».

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Президент России Владимир Путин рассчитывает, что встреча с президентом США Джо Байденом пройдет в позитивном ключе, однако не ожидает, что она приведет к прорыву в отношениях Москвы и Вашингтона.

Ранее президент РФ принял решение встретиться с президентом США Джо Байденом 16 июня в Женеве. Стороны обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов, говорится в сообщении.

Маргарита Головатенко