«Республика потеряла хорошего парня»: умер глава татарстанского ДОСААФ

Фото: Олег Тихонов

На нем держался «тыл» МВД Татарстана

Сегодня в возрасте 58 лет ушел из жизни руководитель татарстанского регионального общественно-государственного объединения «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) генерал-майор внутренней службы Дамир Динниулов. Информацию о его смерти официально подтвердило МВД по Татарстану, выразив соболезнования родным и близким ушедшего — ранее Динниулов занимал пост заместителя министра внутренних дел по РТ.

В ДОСААФ сообщили, что Дамир Динниулов был самым настоящим другом для всей организации, вдохновителем и поддержкой для многих спортсменов, патриотических и молодежных организаций.

— Его преданность делу, народу и Родине, умение грамотно руководить, мудрость, невероятно добрая энергия, умение направлять людей в правильное русло, его человеческие качества грели душу каждого из нас. Он в жизни всегда был самим собой, какие бы бури ни бушевали вокруг. Потому и стал для многих настоящим нравственным ориентиром, примером силы духа, стойкости и верности. Светлая и вечная память о Вас, Дамир Равильевич, будет жить. Вы в самом сердце тех, кто когда-либо знал Вас, работал или служил с Вами, — такие слова соболезнования были опубликованы на сайте объединения.

Председатель правления Татарской республиканской общественной организации инвалидов войны в Афганистане Евгений Кабыш рассказал «Реальному времени», что Динниулов умер в больнице от сердечной недостаточности. При этом еще накануне он был на своем рабочем месте и чувствовал себя хорошо. «Только вчера мы с ним здоровались, спрашивал, как дела, как настроение, как работа идет».

— На всех президиумах, на всех совещаниях он всегда присутствовал. Скоро у нас открытие памятника, 12 июня, на Ямашева — он был в списке приглашенных. Я до сих пор не верю, что он умер, — добавил Кабыш.



Заместитель председателя Общественной палаты РТ, бывший заместитель министра внутренних дел Татарстана Рафил Нугуманов вспоминает, что карьеру Динниулов начинал в Управлении противопожарной службы регионального МВД, позже эта структура вошла в состав МЧС, но сам Динниулов остался в структуре органов внутренних дел.

— Очень дисциплинированный человек. Со своим упорством, умом он дошел до должности начальника Управления противопожарной службы [Татарстана] — практически сегодняшнее МЧС он возглавлял. Затем он остался в МВД заместителем министра — зам по тылу, так мы его называли. А это же и связь, и машины, и достать бензин, тяжелые же времена были. Миллион работы! Мы-то приходили: «Дай, и все!», нас не волнует как. А ему приходилось все это доставать. Это был очень уважаемый человек в системе МВД.

После ухода на пенсию в 2018 году Динниулов возглавил ДОСААФ, где также было много работы.



— Раньше-то этот участок очень легким был, туда генералов в отставку посылали, когда советское время было. Потому что там были государственные деньги. А сейчас все это на хозрасчете. И вот президент [Татарстана] посоветовал его, его избрали. Он очень много сделал в ДОСААФ. Начали рентабельность поднимать, ремонт, другой, и огромная работа в отношении молодежи, чтобы их направить в нормальное русло и подготовить к армии. Я считаю, мы в республики потеряли хорошего парня, — говорит Нугуманов.

Рафил Нугуманов добавляет: по линии МВД Динниулову пришлось побывать и в горячих точках — так, он был в Чечне. «Там тоже не так все было просто: надо было доставать все, машины, автобусы, он через все это прошел…» — вспоминает Нугуманов.

— Это человек удивительный, большого интеллекта. Проявлял постоянную заботу о ветеранах, об участниках войны. Очень внимательный, доступный, с большим опытом, с огромным уважением относился к старшему поколению. И это его отношение приносит плоды в работе с молодежью. Им он показывал, как надо относиться к старшему поколению, почему нужно относиться с добротой и вниманием, особенно к фронтовикам, ветеранам. Это большая потеря для всей республики. Я очень сильно переживаю эту утрату, — поделился председатель Союза ветеранов Татарстана генерал-майор Ахат Юлашев.

После МВД — к подготовке молодежи к армии



Дамир Динниулов родился в Казани в 1962 году. Его карьера была неразрывно связана со структурами МВД — он окончил ведомственное Ивановское пожарно-техническое училище МВД СССР (1984 г.), Высшую инженерную пожарно-техническую школу МВД РФ (1991 г.). С 1999 года возглавлял Управление государственной противопожарной службы МВД РТ. С 2002 года стал заместителем министра внутренних дел по РТ, до 2011 года был еще и начальником тыла МВД РТ. Из Министерства внутренних дел в 2018 году Динниулов ушел в ДОСААФ РТ.

Фото: Олег Тихонов

После назначения Динниулов в интервью рассказывал о задачах ДОСААФ:

— Престиж службы в армии растет. Заметен патриотический подъем всего населения. Если раньше стояла проблема с призывом молодых людей в армию, то сегодня попасть в ряды Вооруженных сил — это честь. Но всего за год — таков новый, сокращенный срок срочной службы — достаточно сложно обучить воина теории и практике службы. Перед ДОСААФ стоит задача начать эту подготовку еще со школьной скамьи. В 80-х — начале 90-х годов ДОСААФ республики готовил по военно-учетным специальностям около пяти тысяч ребят. Сегодня без учета дополнительной подготовки в средних и высших учебных заведениях этот показатель едва достигает одной тысячи. Но это действительно те специальности, которые крайне востребованы в Российской армии: водители БТР и гусеничных тягачей. Каждый год мы готовим порядка 100 парашютистов-стрелков, кинологов.

В декабре 2020 года Динниулов в составе делегации Татарстана посетил российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, где вручил подарки военному составу. Побывал он и на базе ВМФ России в Тартусе, где пообщался с моряками из экипажей подводной лодки «Новороссийск» и малого ракетного корабля «Вышний Волочек», построенного в Зеленодольске.

Фото: Олег Тихонов

Панихида состоится завтра. О месте и времени прощания с Дамиром Динниуловым ДОСААФ сообщит позже.

Александр Артемьев, Дарья Пинегина