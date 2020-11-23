СМИ: в России могут ликвидировать восемь институтов развития

Правительство России решило ликвидировать восемь структур в рамках реформы институтов развития.

В их число попали: Фонд развития моногородов, АО «Особые экономические зоны», Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ), Росинфокоминвест и Агентство по технологическому развитию, а также три структуры, отвечающие за развитие Дальнего Востока, — Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, Фонд развития Дальнего Востока и Арктики и Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.



Ожидается, что часть функций упраздненных институтов перейдет к ВЭБ.РФ. Профильные госведомства получат функции, которые касаются привлечения трудовых ресурсов и инвестиций, распределения и предоставления субсидий и грантов, администрирования специнвестконтрактов.

Цель реформы — создание единых механизмов управления институтами, устранение пересечения их функций с органами власти и коммерческими компаниями, рассказал РБК один из источников, знакомый с ситуацией.



Издание обратило внимание, что эффективность институтов, которые хотят ликвидировать, ранее была раскритикована Счетной палатой.

Ранее Фонд развития моногородов включил Набережные Челны и Нижнекамск в десятку лучших моногородов России.



Татьяна Леухина