В Челнах создадут производство телевизоров

Заем в 250 млн рублей получит компания «Хайер Индастри РУС» из Набережных Челнов на организацию производства телевизоров и строительство склада готовой продукции. Средства выделит Фонд развития моногородов (группа ВЭБ.РФ).

Компания будет производить до 700 тыс. телевизоров в год. Почти 500 новых рабочих мест будет создано по итогам реализации инвестпроекта. ООО «Хайер Индастри РУС» входит в группу китайской компании Haier.

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«Благодаря софинансированию Фонда развития моногородов в 2019 году уже построены инженерные сети для первой очереди заводов. Сегодняшний заем в размере 250 млн рублей является очень востребованной помощью», — сказала директор по развитию бизнесов Haier в России Людмила Романова.

Также при софинансировании была построена инженерная и транспортная инфраструктур для производства стиральных машин и завода кухонного оборудования на площадке Haier. Фонд выделил порядка 220 млн рублей.

В прошлом году сообщалось, что Фонд развития моногородов выдаст заем на сумму 250 млн рублей компании «Челны Холод» на увеличение производственных мощностей цеха мороженого.



Алексей Нечаев