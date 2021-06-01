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В Челнах изымают дачные участки под строительство новой дороги

17:32, 01.06.2021
В Челнах изымают дачные участки под строительство новой дороги
Фото: Максим Платонов (архив)

В Набережных Челнах изымут 11 участков в СНТ «Юбилейный» для продолжения строительства дороги. Соответствующие постановления подписал руководитель исполкома Фарид Салахов.

Площадь участков — от 186 до 507 кв. м. На семи из них располагаются дачные дома. Управление земельных и имущественных отношений должно определить организацию, которая оценит права и размер убытков, причиняемых изъятием, и подготовить соглашение с собственниками, пишут «Челнинские известия».

В конце мая в Набережных Челнах утвердили расходы на создание проектно-сметной документации для строительства трамвайной ветки в районе Замелекесье.

ОбществоВластьИнфраструктураНедвижимость Татарстан
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