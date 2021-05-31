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Турция выразила надежду на восстановление авиасообщения с Россией — РФ продлит ограничение

19:54, 31.05.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Турция выразила надежду на восстановление авиасообщения с Россией — РФ продлит ограничение
Фото: Максим Платонов

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция рассчитывает, что улучшение эпидемической ситуации в республике позволит восстановить авиасообщение с Россией, сообщает ТАСС.

Также источник ТАСС сообщает, что Россия продлит ограничение авиасообщения с Турцией после 1 июня.

Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом до 1 июня. В Турцию, на период с 15 апреля по 31 мая, туры забронировали более 500 тыс. россиян. Общая стоимость забронированных туров на этот период составила €354,6 млн, или 32 млрд рублей.

Алексей Нечаев
ОбществоВласть
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