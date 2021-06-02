В Татарстане обжаловали освобождение из СИЗО обвиняемого в секс-насилии гаишника

Прокуратура и мать потерпевшей обжаловали решение Лениногорского суда о мере пресечения экс-сотруднику МВД Радику Бадретдинову в виде подписки о невыезде, сообщили «Реальному времени» в организации «Зона права», представляющей в этом деле интересы потерпевшей.



Напомним, экс-полицейского обвиняют в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении 16-летней в феврале 2020-го. С марта по июль того же года Бадретдинов находился в розыске, сбежав от своих же коллег во время доставки в Следком. После этого был арестован.

Меру пресечения неоднократно продлевали, однако после жалоб защиты на последнее продление Верховный суд РТ сократил срок ареста Бадретдинову на два дня. В итоге арест истек не 1 июня, а 30 мая этого года, и администрация СИЗО освободила обвиняемого.

Гособвинитель по делу пытался поправить ошибку в сроках и в этот понедельник, 31 мая, просил суд повторно заключить подсудимого под стражу. Но Лениногорский горсуд ограничился подпиской о невыезде, чем шокировал потерпевшую сторону.

Теперь слово за Верховным судом РТ.