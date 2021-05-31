В Лениногорске выпустили из СИЗО беглого гаишника, обвиняемого в изнасиловании 16-летней

Фото: «Реальное время»

Сегодня Лениногорский горсуд отказался продлевать срок ареста экс-сотруднику МВД Радику Бадретдинову, обвиняемому в изнасиловании 16-летней девушки. Его отпустили под подписку о невыезде, сообщили «Реальному времени» в организации «Зона права».



Ходатайство о продлении меры пресечения было заявлено гособвинителем в ходе рассмотрения дела Бадретдинова по существу. Решение суда шокировало близких пострадавшей.

Как уточнил «Реальному времени» в «Зоне права», после последнего продления срок ареста обвиняемого должен был истечь 1 июня. Однако 7 мая Верховный суд Татарстана в апелляции сократил его до 30 мая. Поскольку заседаний в указанный период по делу Бадретдинова не было, администрация СИЗО вчера выпустила его в отсутствие оснований для дальнейшего содержания под стражей. Сегодня гособвинитель по делу попытался исправить случившееся, попросил суд повторно арестовать обвиняемого. Но получил отказ.

Напомним, по версии следствия, в феврале 2020 года инспектор ГАИ Бадретдинов познакомился с 16-летней девушкой в социальной сети и при встрече совершил насилие в своем автомобиле. Однако после задержания умудрился сбежать от своих коллег из числа местных оперативников полиции. В марте 2020-го Следком объявил гаишника в федеральный розыск, в июле его нашли в одном из селений Лениногорского района в доме друга и арестовали.

Из МВД беглеца уволили за совершение проступка, порочащего честь сотрудника. Начальник районного отделения ГИБДД Виталий Слободин получил предупреждение о неполном служебном соответствии, замначальника полиции Андрей Иваньчин — строгий выговор за «непринятие действенных мер по профилактике чрезвычайных происшествий с участием личного состава».

Вину бывший полицейский не признает.