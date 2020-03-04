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Источник: в Татарстане объявлен в розыск за изнасилование экс-полицейский

13:33, 04.03.2020
Источник: в Татарстане объявлен в розыск за изнасилование экс-полицейский
Фото: "Реальное время"

МВД Татарстана объявило в розыск бывшего сотрудника Лениногорского ОВД, лейтенанта Радика Бадретдинова. В распространенной силовиками ориентировке сообщается — он может передвигаться на автомобиле «Рено Логан», выяснило «Реальное время».

По данным близких к силовым ведомствам источников, в отношении беглого полицейского возбуждено уголовное дело о сексуальном насилии в нескольких эпизодах.

Примечательно, что ранее МВД Татарстана распространило информацию, что именно в Лениногорске полицейские выявили своего сослуживца-подозреваемого, после чего тот скрылся. «Для установления обстоятельств и причин произошедшего в министерстве создана комиссия, данный сотрудник уволен за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел», сообщили «Реальному времени» в пресс-центре.

В Следкоме по РТ наотрез отказались комментировать информацию о беглом лейтенанте.

ПроисшествияАвтоОбществоВласть Татарстан
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