Источник: в Татарстане объявлен в розыск за изнасилование экс-полицейский

Фото: "Реальное время"

МВД Татарстана объявило в розыск бывшего сотрудника Лениногорского ОВД, лейтенанта Радика Бадретдинова. В распространенной силовиками ориентировке сообщается — он может передвигаться на автомобиле «Рено Логан», выяснило «Реальное время».



По данным близких к силовым ведомствам источников, в отношении беглого полицейского возбуждено уголовное дело о сексуальном насилии в нескольких эпизодах.

Примечательно, что ранее МВД Татарстана распространило информацию, что именно в Лениногорске полицейские выявили своего сослуживца-подозреваемого, после чего тот скрылся. «Для установления обстоятельств и причин произошедшего в министерстве создана комиссия, данный сотрудник уволен за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел», сообщили «Реальному времени» в пресс-центре.

В Следкоме по РТ наотрез отказались комментировать информацию о беглом лейтенанте.