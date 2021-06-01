Глава Следкома по Татарстану вручил медали учащимся казанской гимназии №175, где произошла стрельба

Руководитель СУ СК России по РТ Валерий Липский наградил сегодня учащихся гимназии №175, где 11 мая произошла стрельба. Под руководством председателя СК Александра Бастрыкина в режиме видео-конференц-связи состоялась торжественная церемония награждения юных героев. Мероприятие приурочено к Международному дню защиты детей.

Медаль СК РФ «Доблесть и отвага» вручили ученице 7 «Б» класса гимназии №175 Казани Юстине Глебовой. Еще девять учащихся получили ведомственную медаль «За высокую гражданственность».

После церемонии Бастрыкин обратился к учащимся и родителям детей, пострадавших в Казани в результате трагедии 11 мая 2021 года. Он высказал им слова поддержки и предложил проявить свою гражданскую позицию, чтобы помочь следователям разобраться во всех обстоятельствах произошедшего.

Фото: sledcom.ru

Глава СК еще раз подчеркнул, родители не должны платить за охрану школы. В рамках расследования уголовного дела следователи установят причины необеспечения охраны в учебном заведении. Дети и родители поблагодарили Бастрыкина за оказанное внимание. По их словам, слаженные действия директора и учителей в тот день помогли избежать большего количества жертв, сообщает пресс-служба СК РФ.

На прошлой неделе Бастрыкин высказался о причинах трагедии в казанской школе. По его словам, директор школы на вопрос «Почему не охраняли школу?» ответила, что против охраны выступили родители школьников. Официальный представитель СК России Светлана Петренко отдельно уточняла, что глава ведомства не делал выводов о виновности родителей в трагедии в казанской гимназии.

После трагедии в Казани президент России Владимир Путин поручил внести предложения о награждении госнаградами преподавателей и сотрудников гимназии №175 в Казани. Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин сообщал, что правительство Татарстана готовит предложения о наградах тех, кто защищал детей во время нападения на казанскую гимназию №175.

