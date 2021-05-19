Власти Татарстана готовят предложения по наградам защитивших детей при нападении на казанскую гимназию

Правительство Татарстана готовит предложения о наградах тех, кто защищал детей во время нападения на казанскую гимназию №175. Об этом заявил председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

— Эти люди проявили не просто мужество, они проявили героизм, в том числе санитарные работники, [которые] помогали тем, кто прыгал с третьего этажа. Предложения готовятся, я думаю широкий круг людей, непосредственно участвующих, будет отмечен наградами РФ, — уточнил он.

Фото: realnoevremya.ru

Руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова уточнила, что награды могут получить не только учителя, но и ученики, которые участвовали в спасении детей во время трагедии, пишет ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин поручил внести предложения о награждении госнаградами преподавателей и сотрудников гимназии №175 в Казани. Он отметил, что учителя и все сотрудники гимназии в критической ситуации действовали мужественно, героически, в высшей степени профессионально.

