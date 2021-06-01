Путин до 1 августа ждет доклад от Кабмина о внедрении единого подхода к безопасности школ

Президент России Владимир Путин поручил правительству и властям регионов внедрить единый подход к безопасности и антитеррористической защищенности школ. Об этом говорится на сайте Кремля.

Подход должен быть внедрен исходя из численности обучающихся и типов населенных пунктов, в которых они располагаются.

Доклад по выполнению поручения должен быть представлен до 1 августа 2021 года. Далее его должны подготавливать один раз в полгода.

Напомним, поручение прозвучало во время совещания 13 мая, после стрельбы в казанской гимназии №175, в результате которой погибли девять человек и более 20 пострадали.

Фото: Максим Платонов

— Я поручаю правительству в самое ближайшее время внедрить единый подход — это очень важно — к обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности образовательных организаций. У нас в целом система выстроена, но многое отдано на решение местных властей, самих школ. Должен быть единый подход в целом по стране. И в дальнейшем совместно с регионами нужно держать эту сферу под постоянным контролем, — говорил Путин.

После трагедии Кабмин утвердил новые требования к антитеррористической защите детских лагерей: они будут разделены на четыре категории в зависимости от количества отдыхающих в смену и от уровня безопасности в регионе.