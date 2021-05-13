Путин предложил внедрить единый подход к безопасности учебных заведений после трагедии в Казани

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что кабмину необходимо внедрить единый подход к обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности учебных заведений.

— Я поручаю Правительству в самое ближайшее время внедрить единый подход — это очень важно — к обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности образовательных организаций. У нас в целом система выстроена, но многое отдано на решение местных властей, самих школ. Должен быть единый подход в целом по стране. И в дальнейшем совместно с регионами нужно держать эту сферу под постоянным контролем.

Также глава государства призвал ужесточить контроль за оборотом оружия. Все пострадавшие в результате ЧП в Казани семьи получат необходимую помощь, пообещал он.

Путин потребовал от министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко подробного доклада о пострадавших.

Совещание с членами правительства началось с минуты молчания в память о погибших при стрельбе в гимназии.

Татьяна Леухина