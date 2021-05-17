Правительство России утвердило новые требования к антитеррористической защите лагерей и баз отдыха

Фото: Максим Платонов (архив)

Правительство России утвердило новые требования к антитеррористической защите лагерей: они будут разделены на четыре категории в зависимости от количества отдыхающих в смену и от уровня безопасности в регионе.

Во всех детских лагерях появится система передачи тревожных сообщений в экстренные службы. Здания и территории будут осматривать не реже четырех раз в день, сообщается на сайте правительства РФ.

Организациям из четвертой категории достаточно проводить антитеррористические учения, иметь пропускной режим, тревожную кнопку, схему эвакуации и план действий при возникновении ЧС. Третья категория, помимо этого, должна иметь системы видеонаблюдения, охранные сигнализации и металлоискатели. У второй категории должны быть КПП.

Лагеря из первой категории, помимо вышеперечисленных мер, должны иметь особую систему охраны. За их безопасность будут отвечать сотрудники частных охранных организаций, подразделений войск Национальной гвардии или ведомственной охраны.

Под новые требования не попадают лагеря, охраняемые войсками Национальной гвардии («Артек» и т.п.), лагеря, организованные школами во время каникул, турслеты, спортивные соревнования и сборы продолжительностью до семи дней. Безопасность детей в таких случаях будет регулироваться другими документами.

Правительство также разработает требования по обеспечению безопасности во всех школах России, независимо от того, где они располагаются, пишет RT. Работа в этом направлении ведется по поручению президента РФ Владимира Путина после стрельбы в казанской гимназии №175, где погибли школьники и учителя.

Мишустин обратил внимание, что новые требования по обеспечению безопасности в образовательных организациях «должны будут соблюдаться в полном объеме».

Поручение «в самое ближайшее время» внедрить единый подход к обеспечению безопасности и антитеррористической защиты образовательных организаций Путин дал 13 мая.



Татьяна Демина