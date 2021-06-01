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«Финико» и «Гафаров и партнеры» попали в список ЦБ с признаками нелегальной деятельности

12:18, 01.06.2021 3
«Финико» и «Гафаров и партнеры» попали в список ЦБ с признаками нелегальной деятельности
Фото: finikoblog.ru

Банк России начал публиковать список компаний с признаками нелегальной деятельности. В список из более чем 1,8 тысячи компаний попали ряд татарстанских организаций.

Согласно данным ЦБ РФ, компании «Финико» и «Гафаров и партнеры» имеют признаки финансовой пирамиды. Также признаки нелегального кредитора имеет ломбард/комиссионный магазин «Победа» в Казани и другие.

Регулятор обещает регулярно пополнять список компаний. Банк России призывает граждан быть внимательными и до заключения договора всегда проверять, законно ли оказываются финансовые услуги.

«Реальное время» подробно рассказывало о принципе работы «Финико». В декабре прошлого года прокуратура Татарстана настояла на возбуждении уголовного дела об организации финансовой пирамиды «Финико». По версии силовиков, в эту компанию неправомерно привлекли не меньше 80 млн рублей. А основатель фонда «Гафаров и партнеры» Эрик Гафаров вынужден скрываться от правоохранительных органов в Турции. Недавно он заявил, что у него украли более $100 миллионов.

Ольга Плешкова
ОбществоЭкономикаБанкиИнвестицииФинансы Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 01 июн
    Почему эти компании все еще действуют, а их руководство не сидит в тюрьме????
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    Анонимно 01 июн
    Пока Финико деньги выплачивает, посадить их не так уж и просто. А вообще мне интересна до глубины души эта картина - в США хлопнули одну пирамиду и как то стараются не допустить новых. У нас каждый год пачками пирамиды регистрируются. Этакий Фейспалм. После МММ и Властелины уже должны были жесткий контроль ввести за всеми организациями, занимающимися сбором средств. Тем более 99% из них имеют счета и регистрацию за рубежом - уже звоночек для проверяющих.
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  • Анонимно 01 июн
    черные списки составляют... вы накрывайте их!!!
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