Эрик Гафаров заявил, что у него украли $100 млн

Беглый предприниматель из Набережных Челнов Эрик Гафаров сообщил о краже у него более $100 млн. Все деньги он пообещал вернуть вкладчикам фонда Gafarov and Partners LTD.

— Помните, я вам рассказывал про тюрьму, что мы между собой, я, Вова и Денис, пожали руки и договорились, что если мы оттуда выберемся, то выполним кое-какие обязательства, — рассказал Гафаров в своем telegram-канале.

Фото: instagram.com/ericgafarov

По его словам, он и его партнеры победят, какую бы цену ни пришлось заплатить. Предприниматель пояснил, что понятие «победить» в данном случае подразумевает доказательство своей невиновности, возврат денег всем тем, кто пострадал.



— При любом раскладе, если мы сможем вернуть украденное, так будет очень круто, потому что там было больше 100 миллионов долларов. Мы эти деньги вернем инвесторам,

Основатель фонда заявил, что он лично вложил в дело миллиард рублей, а его мама — 5 млн.

В январе этого года Гафаров уже обещал вернуть деньги вкладчикам. При этом он подчеркнул, что деньги не получат те, кто создает ему проблемы. Челнинский бизнесмен подозревается в создании финансовой пирамиды.

