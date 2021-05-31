Из аэропорта Нижнекамска возобновляются авиаперелеты за границу

С 10 июня из международных аэропортов Нижнекамска, Владикавказа и Томска возобновляется авиасообщение со странами, с которыми открыто авиасообщение. Об этом сообщает оперштаб РФ.

С 10 июня Россия возобновляет авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко, Хорватией. Со 2 июня три раза в неделю будут выполняться рейсы по маршруту Москва — Лондон.

Фото: realnoevremya.ru

С этого же дня увеличивается количество рейсов с Грецией, Азербайджаном, Арменией, Катаром, Узбекистаном, Таджикистаном, Египтом и Сербией, пишет RT.

Оперштаб РФ продлил ограничение авиасообщения с Турцией и Танзанией до 21 июня. Это связано с тяжелой эпидемиологической обстановкой.

С 10 июня Россия возобновит железнодорожное сообщение с Белоруссией по маршрутам Гомель — Москва и Полоцк — Москва.



20 августа прошлого года Росавиация разрешила выполнять международные рейсы из Казани.



Сегодня СМИ сообщили о том, что Россия продлит ограничение авиасообщения с Турцией до 15 или 30 июня.

Татьяна Леухина