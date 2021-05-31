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Из аэропорта Нижнекамска возобновляются авиаперелеты за границу

23:16, 31.05.2021
Из аэропорта Нижнекамска возобновляются авиаперелеты за границу
Фото: realnoevremya.ru

С 10 июня из международных аэропортов Нижнекамска, Владикавказа и Томска возобновляется авиасообщение со странами, с которыми открыто авиасообщение. Об этом сообщает оперштаб РФ.

С 10 июня Россия возобновляет авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко, Хорватией. Со 2 июня три раза в неделю будут выполняться рейсы по маршруту Москва — Лондон.

Фото: realnoevremya.ru

С этого же дня увеличивается количество рейсов с Грецией, Азербайджаном, Арменией, Катаром, Узбекистаном, Таджикистаном, Египтом и Сербией, пишет RT.

Оперштаб РФ продлил ограничение авиасообщения с Турцией и Танзанией до 21 июня. Это связано с тяжелой эпидемиологической обстановкой.

С 10 июня Россия возобновит железнодорожное сообщение с Белоруссией по маршрутам Гомель — Москва и Полоцк — Москва.

20 августа прошлого года Росавиация разрешила выполнять международные рейсы из Казани.

Сегодня СМИ сообщили о том, что Россия продлит ограничение авиасообщения с Турцией до 15 или 30 июня.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьБизнесТранспорт Татарстан
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