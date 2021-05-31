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СМИ выяснили, до каких чисел может продлиться ограничение авиасообщения с Турцией

23:02, 31.05.2021 1
СМИ выяснили, до каких чисел может продлиться ограничение авиасообщения с Турцией
Фото: realnoevremya.ru

Ограничение авиасообщения с Турцией может продлиться до 15 или 30 июня. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на анонимный источник.

Обе даты сейчас обсуждает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Фото: realnoevremya.ru

Другой источник информагентства заявил, что авиасообщение между Россией и Турцией могут возобновить не раньше июля.

Сегодня СМИ сообщили, что 1 июня Россия продлит ограничение авиаперелетов с республикой. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу выразил надежду, что улучшение эпидобстановки в стране позволит возобновить авиасообщение с РФ.

Татьяна Леухина
ОбществоБизнесТранспорт
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 01 июн
    ***

    А я остаюся с тобою,

    Родная навеки страна!

    Не нужен мне берег турецкий,

    И Африка мне не нужна...

    ***
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