СМИ выяснили, до каких чисел может продлиться ограничение авиасообщения с Турцией
Ограничение авиасообщения с Турцией может продлиться до 15 или 30 июня. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на анонимный источник.
Обе даты сейчас обсуждает оперштаб по борьбе с COVID-19.
Другой источник информагентства заявил, что авиасообщение между Россией и Турцией могут возобновить не раньше июля.
Сегодня СМИ сообщили, что 1 июня Россия продлит ограничение авиаперелетов с республикой. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу выразил надежду, что улучшение эпидобстановки в стране позволит возобновить авиасообщение с РФ.
комментарии
А я остаюся с тобою,
Родная навеки страна!
Не нужен мне берег турецкий,
И Африка мне не нужна...
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