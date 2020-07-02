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МВД Татарстана наказало начальников обвиняемого в изнасиловании экс-полицейского

14:34, 02.07.2020
МВД Татарстана наказало начальников обвиняемого в изнасиловании экс-полицейского
Фото: «Реальное время»

К строгой дисциплинарной ответственности привлекли непосредственных руководителей теперь уже бывшего полицейского Радика Бадретдинова из лениногорского подразделения ГИБДД. Об этом сегодня журналисту «Реального времени» сообщили в МВД РТ.

В ведомстве подчеркивают, еще в марте экс-сотрудник был объявлен в розыск по подозрению в секс-насилии, а 1 июля задержан сотрудниками угрозыска МВД республики и их лениногорскими коллегами.

Из полиции Бадретдинов уволен «за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел».

Сегодня Следком планирует обратиться в суд с ходатайством о его аресте. Потерпевшей по делу экс-силовика признана 16-летняя девушка.

ПроисшествияАвтоОбществоВласть Татарстан
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