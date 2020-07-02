В Лениногорске взяли под стражу обвиняемого в изнасиловании экс-гаишника

Фото: «Реальное время»

Сегодня Лениногорский горсуд Татарстана санкционировал арест по делу о секс-насилии 28-летнего Радика Бадретдинова, бывшего инспектора ГАИ. Как сообщили «Реальному времени» в Следкоме по РТ, вину он не признает.



В суде экс-полицейский и его защитник возражали против крайней меры пресечения, однако судья определил — заключить обвиняемого под стражу до 1 августа.

Бадретдинову предъявлены обвинения в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

По версии следствия, обвиняемый познакомился с 16-летней девушкой в социальных сетях, пригласил на свидание 22 февраля 2020 года и надругался над ней.

В марте по результатам служебной проверки Бадретдинов был уволен за совершение проступка, порочащего честь сотрудника внутренних дел, однако от следствия скрылся. Вчера сотрудники угрозыска его задержали в Лениногорске. Начальников этого экс-гаишника в МВД привлекли к строгой дисциплинарной ответственности.