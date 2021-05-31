В Казани два подростка получили травмы на чемпионате России по прыжкам в воду

Во Дворце водных видов спорта в Казани, где с 28 мая по 4 июня проходят соревнования чемпионата России по прыжкам в воду, два подростка получили травмы, сообщает telegram-канал Mash Iptash.

Во время соревнований среди мужчин по прыжкам с вышки высотой 10 метров 14-летний участник из Пензы неудачно вошел в воду и получил ушиб легких и грудной клетки. Его увезли на снимок в ДРКБ. 17-летний участник при выполнении упражнения сломал палец левой руки.

В апреле 12-летний прыгун в воду из Казани Артемий Токарев оступился во время прыжка и ударился головой о бетонную вышку, с которой прыгал. Сразу после случившегося он был срочно госпитализирован. Артемий был прооперирован и введен в медикаментозную кому. Сообщалось, что юный спортсмен вышел из комы и его состояние здоровья улучшается.

Маргарита Головатенко